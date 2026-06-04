埼玉県警吉川署は４日、同県三郷市、容疑者の職業不詳の男（４３）を道路交通法違反（無免許運転）容疑で現行犯逮捕したと発表した。逮捕は３日。男は昨年５月、同市で小学生４人が重軽傷を負ったひき逃げ事件で執行猶予付きの有罪判決を受け、免許取り消しになっていた。発表によると、男は、３日午後１時１５分頃、自宅近くの県道で乗用車を無免許で運転した疑い。調べに対し、黙秘しているという。運転していたのは、ひき逃