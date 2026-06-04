東京都内で火葬料金が高騰して問題で、専門家や23区の区長などが参加して第1回目の検討会が開かれました。検討会では、民間に頼らず公営の火葬場を増やしていくなどの意見が出されました。4日の検討会には、新宿区長や多摩市長のほか、法律の専門家らが参加して東京都内における、火葬場の在り方について議論しました。東京23区の火葬場の火葬実績のうち8割が民営の火葬場となっていますが、23区と民営の事業者側との間で火葬事業