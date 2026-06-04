きのう、最高値を更新した日経平均株価。きょうは一転して、900円以上と大きく値を下げて取引を終えました。きょうの東京株式市場は、取引開始直後からAIや半導体関連株を中心に、売り注文が広がりました。きのう、日経平均株価が最高値を更新した反動から、値上がりを続けていたソフトバンクグループやキオクシアホールディングスなどに利益確定の売りが拡大。中東情勢の緊迫化も相場の重しとなりました。午前は日経平均の下げ幅