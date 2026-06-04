俳優の石原良純が４日、ＴＯＫＹＯＦＭ「ラジオのタマカワ」に出演。元テレビ朝日の玉川徹氏についての第一印象を率直に語った。良純と玉川氏はテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で共演中。２人は仲が悪いのか？と聞かれ、良純は「仲、悪くないよ」と即答。ただ第一印象については「（最初は）テレビで見た。いけ好かない、何でもかんでも文句言う人だな」と思っていたと率直に打ち明けた。だが「実際にスタジオで