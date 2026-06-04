【LG「有機ELゲーミングモニターNo.1記念キャンペーン」】 購入期間：5月2日～7月20日 応募期間：6月4日～8月20日 LGエレクトロニクス・ジャパンは、各種モニター製品の購入とレビュー投稿で最大3,000円をキャッシュバックする「有機ELゲーミングモニターNo.1記念キャンペーン」を開催する。購入期間は5月2日から7月20