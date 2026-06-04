シーズン3でのシリーズ終了が正式発表された『ユーフォリア／EUPHORIA』。最終話が放送されたことを受け、シドニー・スウィーニーが思い出ショットをインスタグラムで公開。ファンの感傷を呼び起こすはずが、主演のゼンデイヤの写真がなかったことから、確執の噂を再燃させる形となってしまった。【写真】シドニー・スウィーニー、劇中の衝撃衣装のオフショットも日本時間6月1日、インスタグラムを更新したシドニーは「演技と