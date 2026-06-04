2028年前期の連続ドラマ小説は、歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした、“朝ドラ”史上＜最も不仲な夫婦＞の物語『ほんのモキチ』に決定。主演を河合優実が務め、さらに宮藤官九郎が『あまちゃん』より15年ぶりに連続ドラマ小説を執筆することが分かった。【写真】河合優実＆宮藤官九郎、『ほんのモキチ』制作発表会見の模様このたび“朝ドラ”主演に抜てきされ、河合は「関係者の皆さんと、いつも支えてくださる家族や