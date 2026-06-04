【モデルプレス＝2026/06/04】スターバックス コーヒー ジャパンでは、バナナのまろやかな甘さにはちみつを重ねた“黄金の味わい”の新作「ハニー バナナ フラペチーノ」を、6月5日（金）より発売を開始。メディア向け試飲会にて、一足早く同フラペチーノを味わってきたので、おいしさの魅力やおすすめのカスタマイズまでレポートします。【写真】夏の新たなバナナ系フラペ「ハニー バナナ フラペチーノ」◆スタバ、次なるバナナ系