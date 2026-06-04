いよいよ今週末から２７年クラシック世代の新馬戦がスタート。開幕初日となる６日の東京５Ｒ（芝１６００メートル）にはエピファネイア産駒の牡馬フィリオソラーレが、ルメールの手綱でスタンバイしている。日本ダービー２着のパントルナイーフと同じ美浦・木村厩舎所属で、馬主はキャロットファーム。鞍上も一緒となれば、おのずと将来が嘱望される存在だ。追い切りでは２週続けてレガレイラと併せられており、陣営の期待の高さ