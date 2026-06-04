女優の泉ピン子が４日、カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に生出演した。この日はオンリーワンのコンビニエンスストアを特集。ピン子は普段、静岡・熱海に住んでいるが、仕事の際は東京・銀座にマンションを借りているといい、その１階がコンビニだと明かした。「便利ですよ。雨降ったってお茶が足りないなと思えば鍵を開けて行けばいい」と活用している様子。一方で「余計なものまで買っちゃ