ホッカイドウ競馬所属の岩橋勇二騎手（４３）＝田中淳司厩舎＝は６月４日、門別競馬４Ｒでタルマエドンに騎乗して１着。２００１年１０月の初騎乗以来、１万２３２２戦目で地方競馬通算１３００勝を達成した。重賞は２０２１年報知新聞社杯エーデルワイス賞・Ｊｐｎ３（スピーディキック）など３６勝。