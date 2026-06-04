プロボクシングＷＢＡ＆ＷＢＯ世界バンタム級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝が４日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰドネアｖｓ増田陸、松本流星ｖｓ高田勇仁」（８日午後９時〜、ＷＯＷＯＷライブ・オンデマンドで放送・配信）の収録に参加。７月にも予定される次戦が世界初挑戦となる可能性がある増田は「いつ誰とやってもいい勝ち方をして、世界チャンピオンになる気概があります」と王座獲得への意気込みを語った。