インタレストは、バランスフットボールとともに、5月22日(金)、東京都渋谷区千駄ヶ谷にビストロ「B table(ビーテーブル)」をオープンした。「B table」は、サッカーに関わるカルチャーを発信する「BALANCE FOOTBALL CLUB」とのダブルネームプロジェクトとして展開。スペイン・イタリア・フランスなど“食文化が根付く国々の日常の食卓”をテーマに、肩肘張らず、それでいて料理・空間・ワインにはしっかりこだわる、“ちょうど良い