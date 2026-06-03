エキップが展開するスキンケア＆ライフスタイルブランド、athletia(アスレティア)は、6月3日(水)〜9日(金)の期間、伊勢丹新宿店プロモーションスペースにてPOP UP SHOPを展開する。また、同イベント会場と伊勢丹新宿常設店にて、6月5日(金)全国発売の「リフレッシング シャンプーバーム ビッグサイズ」を先行発売する。athletiaについて毎日のスキンケアに加えてリラックスシーンとアクティブシーンのそれぞれをサポートし、ライフ