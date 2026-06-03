ジーグロウが運営する、LAスタイルポキ専門店「SCALES(スケール)」は、5月末まで実施し、大好評を博したUberEats“店頭価格”キャンペーンを、6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、継続実施する。中目黒で7年目を迎える老舗のLAスタイルポキ専門店中目黒駅から徒歩1分に本店を構える「SCALES」は、ランチ・ディナーはもちろん、散歩やショッピングのついでに気軽に立ち寄れる立地として地元の人から観光客まで幅広く利用されている。一