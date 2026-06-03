グリーンハウスフーズが展開するおこわ専門店「たごさく」「たもかみ」は、6月1日(月)から、宇治抹茶が香る“緑茶おこわ”と、脂ののった鰻が相性抜群の新商品「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわ」の販売を開始する。また、お土産にも喜ばれる一口サイズの「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわとお赤飯ミニいなり」も同時発売される。ともに販売は8月末頃までの予定。ただし、店舗によって発売日が異なる、または取り扱いがない場合がある。「た