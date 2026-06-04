歌手のデュア・リパ(30)と俳優のカラム・ターナー(36)が5月31日、ロンドンの旧メリルボーン・タウンホールで親族のみを招いた挙式した。2024年初頭に交際を開始した2人は来週、シチリアで著名人が集う大規模な披露宴を予定しているが、法的手続きの式は簡素に執り行われた。 【写真】簡素でもぬぐえぬゴージャス感親族だけ参加のロンドン挙式 デュアは会場にはグリーンのランドロ