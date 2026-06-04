高松市役所 高松市は2027年４月に採用する職員採用試験の応募を５月28日に締め切りました。 大卒・短大卒対象の事務職・技術職・医療職・消防職の平均競争率は5.5倍で、前年（3.8倍）より上がりました。 経験者対象の事務職・技術職の平均競争率は11.4倍で、前年（9.2倍）より上がりました。 一次試験は６月21日に行われます。