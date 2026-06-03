仏壇リメイクサービス「結壇(ゆいだん)」を展開するえんぷれあは5月13日(水)付で、本社を東京都中央区日本橋へ移転した。同社は、役目を終えた仏壇を供養し、素材を活かしてミニ仏壇へリメイクするサービス「結壇」を展開している。今回の本社移転を機に、空き家整理や終活をきっかけに増える「仏壇の行き場」に関する悩みに向き合い、情報発信と終活・空き家領域における事業連携をさらに強化していく。職人技術を活かした仏壇リ