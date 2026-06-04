特別授業の様子 高松商業高校(高松市松島町)3日 SNSなどを通じて犯罪に加担してしまういわゆる「闇バイト」。ゲームを活用してその危険性を学ぶ特別授業が高松市の高校で行われました。 高松商業高校の3年生約300人が参加しました。授業で使うのは闇バイトの怖さを体験できるゲーム「レイの失踪」です。 慶應義塾大学の現役大学生、今井善太郎さんらが実際に起こった事件を元に開発したもので、「レイ