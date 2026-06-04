福岡のアイドルグループHKT48が、2026年秋に専用劇場を移転すると発表しました。 現在、HKT48の専用劇場は、みずほペイペイドームに隣接する「BOSS E・ZO FUKUOKA」に入居しています。新しい劇場は、キャナルシティ博多近くにある商業施設「010 BUILDING」に入ります。HKT48の運営会社は移転先について、福岡の交通の要衝に近く、キャナルシティ博多、清流公園などに隣接しており、近隣施設との連動による波及効