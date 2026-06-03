全国のパン屋と消費者をつなぐプラットフォームを運営するパンフォーユーは、6月1日(月)に、栃木県鹿沼市の福田屋鹿沼店1階に、インストアベーカリー「パンフォーユー鹿沼店」をオープン。全国各地のパン屋が手がけた個性豊かなパンを、ショッピングのついでに気軽に購入できる新しい売り場が栃木県に誕生した。買い物のついでに全国各地のパンと出会える場所をパンフォーユーは「地域パン屋のプラットフォームとして、地域経済に