オリジナル素材「ロゼチナ」をはじめ、温かみのある繊細なジュエリーを展開する「SIENA ROSE(シエナロゼ)広島本通店」は、6月5日(金)〜7日(日)の3日間、広島で絶大な人気を誇るフラワーショップ「SHAMROCK(シャムロック)」とのコラボレーションによる特別なポップアップイベントを開催する。6月6日の「紫陽花の日」にちなみ、店内をみずみずしい紫陽花で彩り、この期間しか出会えない特別な空間と限定特典を用意し人々を出迎える。