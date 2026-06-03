兵庫県・神戸市の生田神社にて、6月1日(月)より、切り絵御朱印2種をはじめ、限定御朱印5種が授与されている。生田神社について地元神戸では「いくたさん」と呼ばれ親しまれている生田神社。神功皇后摂政元年(西暦201年)三韓よりの帰途、今の神戸港の沖合で船が進まなくなった為に神占を行ったところ、稚日女尊が現れ、｢私は活田長峡国に居りたい｣と口にしたことから、海上五十狭茅によって祀られた。縁結び、健康長寿、商売繁盛、