東京都目黒区に本社を置き、菓子製造販売を行う“黒船”は、素材のもつ自然の力と伝承の技でお菓子を作り上げる菓子ブランド「黒船」より、奈良県のブランド苺「古都華」を使ったスイーツを販売。関西・名古屋の一部店舗で限定で「黒船ファンク古都華」、大丸心斎橋店限定で「古都華ゼリーソーダ」を販売している。古都華は、2011年に品種登録されたブランド苺。古都・奈良を飾る新しい「華」になってほしい、そんな想いから名づけ