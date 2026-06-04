U-16日本代表FW三井寺眞のプレーに脚光U-16日本代表は6月3日、「U-16インターナショナルドリームカップ2026 JAPAN」の第一戦でU-16コートジボワール代表と対戦し、3-2の勝利を収めた。1ゴール1アシストでチームの逆転劇に貢献したFW三井寺眞のプレーが「メッシかと思った」「この世代では頭何個か抜けてるレベル」と反響を呼んでいる。三井寺は2010年4月2日生まれの16歳。Athletic Club弘前、FCフォーリクラッセ仙台（現フォー