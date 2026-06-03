大分県大分市に本社を構える九州乳業直営の「みどり工場直売所」が、6月1日(月)、同市中央町に「みどり工場直売所中央町出張所」をオープンした。「みどり工場直売所」について「みどり工場直売所」は、“みどり牛乳ブランド”を身近に感じてもらうための場所として、また消費者と新しい関係を生み出す機会や場として、2021年10月に大分市廻栖野に移転オープした店舗。乳製品・豆乳・植物性ミルク・ヨーグルト・デザートなど九州乳