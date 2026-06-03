[caption id="attachment_1626666" align="aligncenter" width="600"] A区画[/caption]千葉県夷隅郡御宿町に位置する「御宿ドローン＆キャンプ」は、元牧場跡地という広大なエリアを活かした「Annex(アネックス）」と「A」サイトにて、1週間(6泊7日)完全貸切で利用できる特別長期滞在プランの予約受付を6月1日(月)より開始した。牧場跡地を活用し圧倒的な開放感と自由度を追求「御宿ドローン＆キャンプ」は、ドローン飛行が気兼ね