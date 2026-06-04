――とある金曜日の夜。東京・京橋の会場は、オンラインの視聴者とともに、静かな、しかし確かな熱気に包まれていました。そのイベントの名は「Zero.Lab Open Day 2026」。普段、デジタルバンク「みんなの銀行」のシステム開発を担うゼロバンク・デザインファクトリー（※1 以下、ZDF）のエンジニア陣が、業務時間内に役職関係なく自らの知見を共有し、刺激し合う社内登壇会「Zero.Lab（ゼロラボ）」（※2）。このZero.Labの特別編