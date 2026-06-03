英国発のホテルブランドYOTEL東京銀座は、ホテル1階のレストラン＆バー「Komyuniti(コミュニティ)」にて、6月15日(月)〜9月14日(月)の期間、「サマーアフタヌーンティー」を提供する。スイーツや旬の素材を使ったセイボリーなどが登場夏をイメージした「サマーアフタヌーンティー」では、太陽を思わせるパッションフルーツとシトロンの鮮やかな「マカロン パッションアンドシトロン」、レモンマーマレードの酸味が夏らしく弾ける「