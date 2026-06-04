米国を筆頭とする西側5カ国の情報機関連合「ファイブ・アイズ（Five Eyes）」が、中国情報員によるオンライン上の情報収集活動を強く批判した。オンラインで高額報酬を提示して求職オファーを行い、加盟国の機密を入手しようとしているとしながらだ。3日（現地時間）、米ワシントン・ポスト（WP）などによると、ファイブ・アイズはこの日、共同警告文を発表し、「中国軍情報機関はLinkedIn（リンクトイン）などの西側オンライン求