「NEKO true wireless earphones HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」まっくろ(左)、まっしろ(右) ラディウスは、日本法人設立30周年を記念し、ふわふわとした毛並みのように仕上げた特別モデルの完全ワイヤレスイヤフォン「NEKO true wireless earphones HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」を6月19日より発売する。カラーは「まっくろ」「まっしろ」の2色。価格はオープンで、市場想定価格は12,100円