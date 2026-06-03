千葉県酒々井町の酒蔵・飯沼本家と、千葉県船橋市の菓子工房アントレ(ENTREE)が共同開発したコラボレーション商品「飯沼本家 熟成酒粕 発酵プレミアムチーズケーキ」が、6月1日(月)より飯沼本家きのえねまがり家にて店頭販売を開始。公式オンラインショップおよび菓子工房アントレ本店では5月29日(金)より先行販売している。2層のクリームチーズ×酒粕のプレミアムな味わい飯沼本家 熟成酒粕 発酵プレミアムチーズケーキは、飯沼本