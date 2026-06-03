[caption id="attachment_1627273" align="aligncenter" width="600"] 茶師のじぇらーと「山」[/caption]大阪鶴橋にある日本茶専門店「cafe 丸又園(まるまたえん)」は、6月1日(月)〜30日(火)の期間、抹茶インフルエンサーの「まっちゃらばー」さんと共同で、オープン2周年を記念した「抹茶かけ放題無料キャンペーン」を開催する。期間中、指定の条件を満たすことで、店内で挽いた抹茶のかけ放題が無料となる。石臼挽きの「挽きたて