5月26日、ヤマシンフィルタ株式会社と信州大学が手を取り合い、ナノファイバーを軸とした次世代機能素材を開発する「SHIN‐PROJECT」を開始した。世界的に環境保全が進む中で、欧州を中心にPFAS（有機フッ素化合物）の規制が強まり、防水や撥水機能を持つ素材の見直しが求められている。くわえて、米国・イスラエルによるイラン攻撃の影響で資源供給リスクも高まっており、新たな機能素材へのニーズの高まりを背景とした産学連携プ