２日、作業現場を照らすドローン。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）【新華社合肥6月4日】中国は「三夏」と呼ばれる夏季の農作業（収穫・播種・管理）の重要な時期に入った。安徽省各地では小麦の収穫が最盛期を迎え、農家の人々は晴天を利用し作業に励んでいる。同省合肥市肥東県の尚恩家庭農場は2日夜、農機オペレーターがコンバインで夜間の小麦収穫を行う中、送電大手、国家電網傘下の国網合肥供電が大出力係留型