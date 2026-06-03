協同乳業が、全国農業協同組合連合会(以下、JA全農)の商品ブランド「ニッポンエール」との共同開発商品として、6月1日(月)より期間限定で、沖縄県を除く全国のコンビニエンスストアにて「ニッポンエール 大分県産 和梨」を販売中だ。「ニッポンエール」について「ニッポンエール」は、生産者と消費者をつなぎ、日本の産地をみんなで応援するブランド。“日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここ