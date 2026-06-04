ダンスグループのアバンギャルディが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【写真】華やか！個性豊かなポーズのアバンギャルディお馴じみのおかっぱヘアで登場したアバンギャルディは、マイケルの曲に合わせてレッドカーペットでダンスを披露。いつもの“シンクロダンス”とは違う、ノリノリのダンスに会場が