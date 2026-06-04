ラグビーリーグワンのプレーオフ3位決定戦（6日東京・秩父宮ラグビー場）で対戦する埼玉（レギュラーシーズン2位）と東京SG（同4位）の試合登録メンバーが6月6日、発表された。東京SGは、垣永真之介（34）が右PRで今季初先発。今季限りでの引退を発表しており、3位決定戦が現役最後の試合となる。4日の練習後に取材に応じ、「やることをやるだけ。他にないっす。いつも通り、特別なことはしない」と淡々と話した。東京SG12