女優でタレントのMEGUMI（44）が、3日放送の「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。学生時代に打ち込んだ部活動について語る場面があった。MEGUMIのプロフィールが紹介される中で、学生時代は陸上に打ち込んでいたことが明かされた。専門は短距離だったそうで、番組パーソナリティーのタレント・乾貴美子が「50メートルは何秒だったんですか？」と聞くと、「6秒80とか。めちゃくちゃ速かったんですよ。