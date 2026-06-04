教員グループが女子児童の盗撮画像をＳＮＳで共有していた事件で、生成ＡＩ（人工知能）で作成された実在する女児の「性的ディープフェイク」を所持したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（所持）などに問われた名古屋市立小元教諭の被告（３５）に対し、名古屋地裁（松本高明裁判官）は４日、懲役３年６月（求刑・懲役６年）の判決を言い渡した。起訴状などによると、被告は昨年３月、画像編集サイトで生成ＡＩによ