NPB（日本野球機構）は4日、公示を発表。阪神は元山飛優選手を出場選手登録し、小幡竜平選手を登録抹消しました。登録抹消となった小幡選手は前日の西武戦に「8番・ショート」でスタメン出場。7回2アウト2、3塁の場面で、ファンブルした後に送球エラーも重なり、この回は痛恨の2失点。9回に反撃もチームも敗れました。今季32試合に出場し、打率.233を記録していました。代わりに内野手の元山選手を1軍登録。今季から阪神でプレーす