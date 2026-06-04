雨の日に犬が散歩に行きたがらない理由 1.体が濡れることを不快に感じるから 雨の日に犬が散歩に行きたがらないのは、体が濡れることを不快に感じるからです。 私たちも雨で服が濡れたとき、肌に張り付く感じがして不快ですよね。犬も被毛が濡れると皮膚に張り付くような不快を感じることがあります。 長毛種ではより不快に感じられるのではないかと思いますし、毛量の多い犬種では、被毛が濡れることで重さが増す