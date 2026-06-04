2026年６月３日（日本時間４日）の事前キャンプ練習初日、日本代表で特に気合いが入っていたひとりが塩貝健人だ。W杯メンバー選出時はわずか１キャップだった21歳のシンデレラボーイは、ゲーム形式のトレーニングでフィジカルの強さとスピードを存分に発揮した。今大会に懸ける思いの強さは、次の言葉に凝縮されていた。「本番まであと２週間弱。もう頭の中でイメージはできています。オランダ戦はすごく大事なゲームで僕のプレ