名古屋グランパスが６月４日、「SNSにおける誹謗中傷について」と題した声明を発表。一部所属選手に対する悪質なSNS投稿やダイレクトメッセージ（DM）への対応方針を明らかにした。クラブによると、５月17日に行なわれたJ１百年構想リーグ第17節のセレッソ大阪戦後、SNS上で一部選手に対し、安心・安全を脅かす極めて悪質なDMや投稿が確認されたという。名古屋は声明のなかで、「如何なる理由があろうとも、誹謗中傷や他者を