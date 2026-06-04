山手線の新しい駅、高輪ゲートウェイの駅前で、近未来のくらしを体験できるイベントが開催された。テーマは「地球益」。広々とした屋外スペースを使って、公道ではまだ走れない乗り物の試乗や、驚きの新技術の実験がいくつも行われていた。【画像】お手伝いロボ本記事では、難しい理屈は抜きにして、私たちの生活をガラリと変えてくれそうなワクワクする展示の数々をレポートする。TAKANAWA GATEWAY CITY■タッチ不要！「歩くだけ