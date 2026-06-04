気迫あふれる投球を続けている大谷(C)Getty Imagesもう太刀打ちはできない。現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投した。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見る現地時間5月27日のロッキーズ戦でも6回（99球）、被安打0、7奪三