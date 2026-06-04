俳優の伊藤英明が6月2日、自身のインスタグラムを更新。片山さつき財務大臣とのツーショットを公開し、ネット上で思わぬ憶測を呼んでいる。【写真】「いよいよ政界かなあ」伊藤英明と片山さつき氏のツーショット政治家と交流してきた伊藤英明「伊藤さんはインスタグラムで《片山さつき財務大臣に貴重なお時間を頂戴し、面談の機会を賜りました》と報告。さらに、《日本の未来や文化について大変有意義なお話をさせていただきまし