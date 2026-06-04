プロ野球・ソフトバンクは4日、渡邉陸選手を1軍登録しました。渡邉選手はプロ8年目の捕手、前回5月13日に抹消されて以来の1軍登録となります。ソフトバンクは前日の中日戦で「5番・捕手」で出場した山本祐大選手が7回の第4打席で代打を送られ途中交代。チームの1軍捕手は渡邉選手、山本選手のほか、谷川原健太選手、海野隆司選手の4人が登録されています。