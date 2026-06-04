中道改革連合の小川淳也代表は4日、高市早苗首相が昨年の自民党総裁選で他候補を誹謗中傷する動画を作成・投稿したとの報道を巡り「誠実な答弁がないなら、秘書を予算委員会に参考人招致する必要がある」と国会内で記者団に述べた。